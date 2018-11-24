«Вест Бромвич» одержал минимальную победу над «Ипсвичем»

Лондон, , 00:38 — REGNUM 23 ноября между коллективами «Ипсвич» и «Вест Бромвич» на стадионе «Портман Роуд» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Чемпионшипа 2018/19. Противостояние завершилось победой «дроздов».

Первый мяч на экваторе первой половины забил 29-летний английский форвард Джей Родригес, замкнув передачу Кирана Гиббса — 0:1. На 77-й минуте Харви Барнс удвоил преимущество гостей — 0:2. Через 8 минут Кейден Джексон вернул хозяев в игру — 1:2.

Статистика матча («Ипсвич"/"Вест Бромвич»)

Удары 11/13

Удары в створ ворот 2/3

Процент владения мячом 56%/44%

Нарушения правил 7/12

Поданные угловые 6/4

«Вест Бромвич», набрав 31 очко, временно поднялся на 2-ю позицию. «Ипсвич» с 11-ю очками остался на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Ипсвич»: Бялковски, Кнудсен, Чемберс, Пеннингтон, Спэнс, Чалоба, Скузе, Доунес, Эдвардс, Робертс, Сирс.

«Вест Бромвич»: Джонстон, Гиббс, Адарабиойо, Доусон, Хегази, Моррисон, Ливермор, Филлипс, Барнс, Робсон-Кану, Родригес.

Главный арбитр матча: Кейт Строуд.

Желтые карточки: Пеннингтон — 11, Филлипс — 84, Гиббс — 90+5.

Голы: Родригес 26 — 0:1, Барнс 77 — 0:2, Джексон 85 — 1:2.