Суббота, 24 Ноября 2018 года
00:48:02 МСК

Дубль Фолланда принес «Байеру-04» победу над «Штутгартом»

Спорт

«Байер-04» набрал 14 очков и поднялся на 10-е место в таблице лиги. «Штутгарт» с 8-ю баллами опустился на последнюю строчку

Берлин, 24 ноября 2018, 00:26 — REGNUM  23 ноября между коллективами «Байер-04» и «Штутгарт» на стадионе «Бай-Арена» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 2:0.ъ

Первый мяч на 76-й минуте забил Кевин Фолланд — 1:0. Через 7 минут немец оформил дубль, замкнув передачу Лукаса Аларио — 2:0.

Статистика матча («Байер-04"/"Штутгарт»)

Удары 16/10

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения мячом 60%/40%

Нарушения правил 13/9

Поданные угловые 6/8

«Байер-04» набрал 14 очков и поднялся на 10-е место в таблице лиги. «Штутгарт» с 8-ю баллами опустился на последнюю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

«Байер-04»: Градецки, Та, Бендер, Бендер, Едвай, Брандт, Баумгартлингер, Арангис, Хаверц, Беллараби, Фолланд.

«Штутгарт»: Цилер, Инсуа, Кемпф, Павар, Бек, Аого, Аскасибар, Маффео, Гентнер, Гонсалес, Гомес.

Главный арбитр матча: Роберт Шрёдер.

Желтые карточки: Гентнер — 3, Едвай — 18, Маффео — 34, Бендер — 37, Бендер — 39, Кемпф — 42.

Голы: Фолланд 76 — 1:0, 83 — 2:0.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить