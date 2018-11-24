Дубль Фолланда принес «Байеру-04» победу над «Штутгартом»

Берлин, , 00:26 — REGNUM 23 ноября между коллективами «Байер-04» и «Штутгарт» на стадионе «Бай-Арена» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 2:0.ъ

Первый мяч на 76-й минуте забил Кевин Фолланд — 1:0. Через 7 минут немец оформил дубль, замкнув передачу Лукаса Аларио — 2:0.

Статистика матча («Байер-04"/"Штутгарт»)

Удары 16/10

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения мячом 60%/40%

Нарушения правил 13/9

Поданные угловые 6/8

«Байер-04» набрал 14 очков и поднялся на 10-е место в таблице лиги. «Штутгарт» с 8-ю баллами опустился на последнюю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

«Байер-04»: Градецки, Та, Бендер, Бендер, Едвай, Брандт, Баумгартлингер, Арангис, Хаверц, Беллараби, Фолланд.

«Штутгарт»: Цилер, Инсуа, Кемпф, Павар, Бек, Аого, Аскасибар, Маффео, Гентнер, Гонсалес, Гомес.

Главный арбитр матча: Роберт Шрёдер.

Желтые карточки: Гентнер — 3, Едвай — 18, Маффео — 34, Бендер — 37, Бендер — 39, Кемпф — 42.

Голы: Фолланд 76 — 1:0, 83 — 2:0.