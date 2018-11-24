«Зюлте-Варегем» одолел «Брюгге» на выезде

Брюссель, 24 ноября 2018, 00:25 — REGNUM 23 ноября между коллективами «Брюгге» и «Зюлте-Варегем» на стадионе «Ян Брейдел» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона Про-Лиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой гостей.
Первый мяч на 12-й минуте матча забил 33-лентий форвард сборной Туниса Хамид Харбауи точным ударом с пенальти — 0:1. Через 32 минуты Тео Бонгонда удвоил преимущество гостей, замкнув передачу Нилла де По — 0:2. В начале второй половины Бонгонда оформил дубль — 0:3. На 78-й минуте Дави де Фо сократил отставание в счете, забив мяч в свои ворота — 1:3.
Статистика матча («Брюгге"/"Зюлте-Варегем»)
Удары 6/6
Удары в створ ворот 2/3
Процент владения мячом 55%/45%
Поданные угловые 4/2
«Зюлте-Варегем», набрав 15 очков, укрепился на 13-й строчке. «Брюгге» с 31-м очком временно остался на 2-й позиции.
Стартовые составы команд на матч:
«Брюгге»: Хорват, Пулен, Декарли, Мехеле, Накамба, Ванакен, Вормер, Ритс, Мата, Мораеш, Шрейверс.
«Зюлте-Варегем»: Боссут, де Фо, Бодри, Хейлен, Буффель, Бюрки, Бонгонда, де По, Уолш, Тардию, Харбауи.
Главный арбитр матча: Александр Бука.
Желтые карточки: Боссут — 41.
Голы: Харбауи (пен) 12 — 0:1, Бонгонда 44 — 0:2, Бонгонда 51 — 0:3, де Фо (авг) 78 — 1:3.