«Галатасарай» и «Коньяспор» разделили очки

Анкара, , 22:30 — REGNUM 23 ноября между коллективами «Галатасарай» и «Коньяспор» на стадионе «Тюрк Телеком Арена» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона турецкой Суперлиги 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Первый мяч на экваторе второй половины в свои ворота забил турецкий центральный защитник Угур Демирок — 1:0. В компенсированное время Нейц Скубиц сравнял счет, реализовав пенальти — 1:1.

Статистика матча («Галатасарай"/"Коньяспор»)

Удары 10/8

Удары в створ ворот 2/2

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 12/13

Поданные угловые 0/3

«Галатасарай», набрав 24 очка, укрепился на 2-й позиции. «Коньяспор» с 18-ю баллами поднялся на 8-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Галатасарай»: Муслера, Майкон, Азиз, Кабак, Мариано, Инан, Байрам, Фернандо, Дердийок, Оньекуру, Фегули.

«Коньяспор»: Киринтили, Дианье, Демирок, Скубиц, Озторун, Йонссон, Али Шахинер, Евтович, Милошевич, Траоре, Яхович.

Главный арбитр матча: Хюсейин Гечек.

Желтые карточки: Кабак — 48, Траоре — 57, Киринтили — 90+3, Хаджиахметович — 90+4.

Красные карточки: Азиз — 87.

Голы: Демирок (авг) 69 — 1:0, Скубиц (пен) 90+1 — 1:1.