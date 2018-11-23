«Локомотив» упустил возможность набрать очки в матче с «Уралом»

Москва, , 22:23 — REGNUM 23 ноября между коллективами «Локомотив» и «Урал» на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой гостей со счетом 2:1.

На 27-й минуте скоростной форвард сборной России Федор Смолов открыл счет, замкнув передачу Миранчука — 1:0. Через 4 минуты Денис Кулаков сравнял ситуацию на табло — 1:1. В дебюте второй половины Отман Эль Кабир впервые вывел гостей вперед, реализовав пенальти — 1:2.

Статистика матча («Локомотив"/"Урал»)

Удары 8/6

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения мячом 60%/40%

Нарушения правил 11/7

Поданные угловые 6/7

«Локомотив» с 25-ю баллами опустился на 4-е место. «Урал», набрав 22 очка, занял 6-ю строчку турнирной таблицы лиги.

Стартовые составы команд на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Кверквелия, Крыховяк, Миранчук, Денисов, Миранчук, Тугарев, Смолов.

«Урал»: Годзюр, Ароян, Балажиц, Кулаков, Меркулов, Бикфалви, Бавин, Димитров, Фадлер, Эль Кабир, Ильин.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Желтые карточки: Миранчук — 16, Ильин — 25, Кулаков — 75.

Голы: Смолов 27 — 1:0, Кулаков 31 — 1:1, Эль Кабир (пен) 51 — 1:2.