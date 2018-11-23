«Львов» вытянул очко в матче с «Шахтером»

Киев, 23 ноября 2018, 21:57 — REGNUM 23 ноября между коллективами «Шахтер» и «Львов» на стадионе «Металлист» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона Украинской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Шахтер"/"Львов»)
Удары 15/7
Удары в створ ворот 6/3
Процент владения мячом 58%/42%
Нарушения правил 6/20
Поданные угловые 18/3
«Шахтер» с 41-м очком остался лидером турнирной таблицы УПЛ. «Львов», набрав 19 очков, укрепился на 8-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Шахтер»: Пятов, Хочолава, Исмаили, Ракицкий, Данченко, Тайсон, Нем, Майкон, Патрик, Болбат, Мораеш.
«Львов»: Бандура, Адамюк, Борзенко, Парамонов, Воронин, Тейлор, Приймак, Лима, Западня, Рафаэль, Дуарте.
Бригада арбитров: Николай Балакин | Андрей Скрипка | Александр Войтюк | Виктор Копиевский.
Желтые карточки: Парамонов — 7, Лима — 16, Ракицкий — 45, Приймак — 46, Рафаэль — 69, Бандура — 73.