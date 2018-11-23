«Львов» вытянул очко в матче с «Шахтером» Спорт «Шахтер» с 41-м очком остался лидером турнирной таблицы УПЛ. «Львов», набрав 19 очков, укрепился на 8-м месте Киев, , 21:57 — REGNUM 23 ноября между коллективами «Шахтер» и «Львов» на стадионе «Металлист» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона Украинской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей. Статистика матча («Шахтер"/"Львов») Удары 15/7 Удары в створ ворот 6/3 Процент владения мячом 58%/42% Нарушения правил 6/20 Поданные угловые 18/3 «Шахтер» с 41-м очком остался лидером турнирной таблицы УПЛ. «Львов», набрав 19 очков, укрепился на 8-м месте. Стартовые составы команд на матч: «Шахтер»: Пятов, Хочолава, Исмаили, Ракицкий, Данченко, Тайсон, Нем, Майкон, Патрик, Болбат, Мораеш. «Львов»: Бандура, Адамюк, Борзенко, Парамонов, Воронин, Тейлор, Приймак, Лима, Западня, Рафаэль, Дуарте. Бригада арбитров: Николай Балакин | Андрей Скрипка | Александр Войтюк | Виктор Копиевский. Желтые карточки: Парамонов — 7, Лима — 16, Ракицкий — 45, Приймак — 46, Рафаэль — 69, Бандура — 73.

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