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«Львов» вытянул очко в матче с «Шахтером»

Спорт

«Шахтер» с 41-м очком остался лидером турнирной таблицы УПЛ. «Львов», набрав 19 очков, укрепился на 8-м месте

Киев, 23 ноября 2018, 21:57 — REGNUM  23 ноября между коллективами «Шахтер» и «Львов» на стадионе «Металлист» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона Украинской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Шахтер"/"Львов»)

Удары 15/7

Удары в створ ворот 6/3

Процент владения мячом 58%/42%

Нарушения правил 6/20

Поданные угловые 18/3

«Шахтер» с 41-м очком остался лидером турнирной таблицы УПЛ. «Львов», набрав 19 очков, укрепился на 8-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Пятов, Хочолава, Исмаили, Ракицкий, Данченко, Тайсон, Нем, Майкон, Патрик, Болбат, Мораеш.

«Львов»: Бандура, Адамюк, Борзенко, Парамонов, Воронин, Тейлор, Приймак, Лима, Западня, Рафаэль, Дуарте.

Бригада арбитров: Николай Балакин | Андрей Скрипка | Александр Войтюк | Виктор Копиевский.

Желтые карточки: Парамонов — 7, Лима — 16, Ракицкий — 45, Приймак — 46, Рафаэль — 69, Бандура — 73.

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