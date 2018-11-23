Пятница, 23 Ноября 2018 года
15:35:08 МСК

«Адмирал» прервал серию без побед, разгромив минское «Динамо»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:1

Владивосток, 23 ноября 2018, 15:23 — REGNUM  Владивостокский «Адмирал» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Адмирала» отличились Александр Мереськин, Василий Стрельцов, Александр Черников, Войтех Полак и Глеб Зайцев. В составе «Динамо» точным броском отметился форвард Дмитрий Буйницкий.

Отметим, что «Адмирал» прервал восьмиматчевую серию без побед.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 25-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 16 очков в 31 матче. «Динамо» идёт на 19-м месте, в активе команды 25 очков в 30 играх.

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Минск) — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).

Читайте также: «Ак Барс» выиграл у «Металлурга» в матче КХЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить