Пятница, 23 Ноября 2018 года
15:37:30 МСК

ФК «Боруссия» продлил контракт с главным тренером Дитером Хеккингом

Спорт

До июня 2020 года

Мёнхенгладбах, Германия, 23 ноября 2018, 14:56 — REGNUM  Немецкий футбольный клуб «Боруссия» (Мёнхенгладбах) продлил контракт со своим тренером Дитером Хеккингом. Об этом коллектив сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях 23 ноября.

«К концу сезона «Боруссия» досрочно продлила контракт с главным тренером Дитером Хеккингом и тренерами Дирком Бремзером и Франком Гайдеком на один год до июня 2020 года», — говорится в сообщении.

54-летний Дитер Хеккинг тренирует мёнхенгладбахскую команду с декабря 2016 года. За год до этого он был признан лучшим тренером Германии, будучи наставником команды «Вольфсбург».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить