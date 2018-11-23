ФК «Боруссия» продлил контракт с главным тренером Дитером Хеккингом

Мёнхенгладбах, Германия, , 14:56 — REGNUM Немецкий футбольный клуб «Боруссия» (Мёнхенгладбах) продлил контракт со своим тренером Дитером Хеккингом. Об этом коллектив сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях 23 ноября.

«К концу сезона «Боруссия» досрочно продлила контракт с главным тренером Дитером Хеккингом и тренерами Дирком Бремзером и Франком Гайдеком на один год до июня 2020 года», — говорится в сообщении.

54-летний Дитер Хеккинг тренирует мёнхенгладбахскую команду с декабря 2016 года. За год до этого он был признан лучшим тренером Германии, будучи наставником команды «Вольфсбург».