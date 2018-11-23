«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче молодёжного первенства

Москва, , 14:51 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче молодёжного чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе красно-белых хет-трик оформил нападающий Данила Прошлякова. Ещё один гол забил Дмитрий Маркитесов. «Гол престижа» в составе «Крыльев» забил Бахадур Соколов.

После этого матча «Спартак» набрал 32 очка в 14 турах и занимает второе место в молодёжном первенстве. «Крылья Советов» идут на шестом месте.

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