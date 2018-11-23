Видео: боец-любитель MMA повредил обе ноги, празднуя победу

Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Боец-любитель смешанных единоборств Джек Кальшо стал «героем» интернета после того, как перестарался в праздновании победы над противником, его конфуз стали активно обсуждать ползователи сети. Видео случая было опубликовано на YouTube-канале Shoyo Jack.

После того, как Кальшо нокаутировал противника на ринге, он забрался на ограждение октагона для того, чтобы покрасоваться перед публикой. Но спрыгнув с него боец неудачно приземлился на арену и серьезно повредил обе ноги. Теперь ему придется пропустить следующий бой.

Некоторые пользователи сети отметили непрофессионализм комментатора, который закричал, что Кальшо сломал ноги и сразу после этого начал громко смеяться над бойцом. Другие обратили внимание на то, какое лицо было у тренера, когда он понял, что именно произошло.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, в котором повар виртуозно обращается с тестом для пиццы. Ролик быстро набрал популярность в сети.

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