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Дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» покажут на общедоступном канале

Спорт

Матч состоится 2 декабря

Москва, 23 ноября 2018, 14:15 — REGNUM  Матч 16-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» будет показан по общедоступному каналу. Об этом сообщает «Чемпионат».

Встреча будет транслироваться на федеральном телевидении на канале «Матч ТВ». Игра состоится 2 декабря.

«Спартак» после 14 туров набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» находится на третьем месте с 25 очками.

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