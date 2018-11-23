Месси и Роналду не попадут в итоговую тройку претендентов на «Золотой мяч»

Париж, , 14:02 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не попадут в итоговую тройку номинантов на «Золотой мяч». Об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, ни Месси, ни Роналду не поборются за самую престижную индивидуальную награду в современном футболе.

Ожидается, что в тройку претендентов войдут два футболиста мадридского «Реала» — полузащитник Лука Модрич и защитник Рафаэль Варан, а также нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Напомним, Месси и Роналду являются пятикратными обладателями «Золотого мяча». С 2008 года эта награда вручалась только этим двум футболистам.

Добавим, что в 2018 году Мбаппе и Варан стали чемпионами мира на проходившем в России мундиале. Модрич вместе со сборной Хорватии дошёл до финала. Кроме того, Модрич и Варан стали победителями Лиги чемпионов.

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