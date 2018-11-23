Семак рассказал о проблемах со здоровьем у Дзюбы

Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба продолжает испытывать проблемы со здоровьем. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак, 23 ноября сообщает «Р-спорт».

"Что касается Дзюбы, то проблема не может испариться или раствориться. Будем следить за его состоянием», — сказал Семак.

Напомним, 20 ноября Дзюба сыграл в составе сборной России в матче против Швеции (0:2). До этого он получил повреждение в игре «Зенита» против ЦСКА.

25 ноября «Зенит» сыграет с «Ростовом» в матче 15-го тура чемпионата России. Сейчас «Зенит» набрал 31 очко и лидирует в турнирной таблице.

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