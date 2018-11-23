Пятница, 23 Ноября 2018 года
14:22:17 МСК

Семак рассказал о проблемах со здоровьем у Дзюбы

Спорт

«Проблема не может испариться или раствориться», — сказал Семак

Санкт-Петербург, 23 ноября 2018, 13:30 — REGNUM  Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба продолжает испытывать проблемы со здоровьем. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак, 23 ноября сообщает «Р-спорт».

"Что касается Дзюбы, то проблема не может испариться или раствориться. Будем следить за его состоянием», — сказал Семак.

Напомним, 20 ноября Дзюба сыграл в составе сборной России в матче против Швеции (0:2). До этого он получил повреждение в игре «Зенита» против ЦСКА.

25 ноября «Зенит» сыграет с «Ростовом» в матче 15-го тура чемпионата России. Сейчас «Зенит» набрал 31 очко и лидирует в турнирной таблице.

Читайте также: Артём Дзюба признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить