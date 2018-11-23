На тренировку «Боки Хуниорс» перед финалом пришли 50 тыс. болельщиков

Буэнос-Айрес, , 13:07 — REGNUM На тренировку аргентинского клуба «Бока Хуниорс» перед финальным матчем Кубка Либертадорес пришли почти 50 тыс. человек. Об этом сообщает издание Goal.

Болельщики полностью заполнили стадион и поддерживали команду песнями в течение всей тренировки.

Отмечается, что в какой-то момент руководство клуба вынуждено было закрыть входы на стадион «Бомбонера». Это было сделано из соображений безопасности.

Напомним, в этом году в финал главного турнира Южной Америки, Кубка Либертадорес, вышли две аргентинские команды — «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», которые являются принципиальными противниками.

Первый матч финала прошёл 11 ноября на домашнем стадионе «Боки Хуниорс» и завершился со счётом 2:2. Ответная игра состоится 24 ноября на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти».

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