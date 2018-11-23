Дарья Качанова взяла бронзу на этапе КМ по конькобежному спорту

Токио, , 12:48 — REGNUM Бронзовую награду завоевала российская спортсменка Дарья Качанова на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Японии.

Качанова заняла третье место на дистанции 500 м, проиграв 0,79 секунды японке Нао Кодайре, которая стала победительницей.

Серебро выиграла спортсменка из Австрии Ванесса Херцог, отставшая на 0,49 секунды.

Также отметим, что российские спортсменки Ольга Фаткулина и Ангелина Голикова финишировали на четвертом (+0,80) и шестом (+1,02) местах соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женская сборная России по конькобежному спорту завоевала бронзовые награды в командной гонке.

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