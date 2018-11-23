Бийол: ЦСКА хочет стать первой командой, обыгравшей «Ахмат» в Грозном

Москва, , 12:42 — REGNUM Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что «армейцы» рассчитывают стать первой командой, которая сможет победить в Грозном. Об этом 23 ноября сообщает «Советский спорт».

«Мы хотим стать первой командой, которой удастся победить в Грозном, хотя будет тяжело», — сказал Бийол.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата России «Ахмат» еще ни разу не проиграл на домашнем стадионе, одержав две победы и четыре раза сыграв вничью.

Напомним, матч 15-го тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и ЦСКА пройдёт 23 ноября в Грозном на «Ахмат Арене».

На данный момент ЦСКА после 14 туров набрал 23 очка и занимает пятое место, «Ахмат» с 19 очками идет восьмым.

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