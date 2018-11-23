Пятница, 23 Ноября 2018 года
14:25:28 МСК

Бийол: ЦСКА хочет стать первой командой, обыгравшей «Ахмат» в Грозном

Спорт

Матч между «Ахматом» и ЦСКА пройдёт 23 ноября в Грозном

Москва, 23 ноября 2018, 12:42 — REGNUM  Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что «армейцы» рассчитывают стать первой командой, которая сможет победить в Грозном. Об этом 23 ноября сообщает «Советский спорт».

«Мы хотим стать первой командой, которой удастся победить в Грозном, хотя будет тяжело», — сказал Бийол.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата России «Ахмат» еще ни разу не проиграл на домашнем стадионе, одержав две победы и четыре раза сыграв вничью.

Напомним, матч 15-го тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и ЦСКА пройдёт 23 ноября в Грозном на «Ахмат Арене».

На данный момент ЦСКА после 14 туров набрал 23 очка и занимает пятое место, «Ахмат» с 19 очками идет восьмым.

Читайте также: ЦСКА переиграл «Зенит» матче РПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить