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Бранислав Иванович заявил, что без Кокорина в «Зените» нет футбола

Спорт

«Нет Саши – нет футбола», — заявил Иванович

Санкт-Петербург, 23 ноября 2018, 12:15 — REGNUM  Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что ждёт скорого возвращения в команду нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает «Р-спорт».

"Моё мнение: нет Саши — нет футбола. В нашей команде от него многое зависит», — заявил Иванович.

По его словам, Кокорин для «Зенита» по-прежнему важен, поскольку он сразу стал давать результат, как только появился после травмы.

Напомним, Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев проходят фигурантами по двум уголовным делам — о побоях и хулиганстве. Оба заключены под стражу до 8 декабря и находятся в СИЗО.

8 октября футболисты избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а после этого — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что нападающий Кокорин вернётся после зимнего перерыва.

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