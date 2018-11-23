Российские конькобежки выиграли бронзу на этапе Кубка мира в Японии

Токио, , 12:00 — REGNUM Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала бронзовые награды в командной гонке на этапе Кубка мира, который проходит в Японии.

Первое место заняли команда Японии, финишировавшая с результатом 3 минуты 2,370 секунды. Вторыми стали спортсменки из Канады, отставшие от победительниц на 3,58 секунды.

Российская команда, за которую выступали Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова и Елена Сохрякова, уступила японкам 4,32 секунды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Обихиро (Япония).

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