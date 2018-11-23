Бывший тренер сборной Англии Эллардайс может возглавить команду Ирландии

Дублин, , 10:52 — REGNUM Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить сборную Ирландии. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, Эллардайс готов начать в переговоры с Футбольной ассоциацией Ирландии.

Ещё один кандидатом на пост наставника команды является Мик Маккарти, возглавлявший сборную Ирландии с 1996 по 2002 год.

Напомним, последним местом работы Эллардайса был «Эвертон», которые он тренировал с ноября 2017 года до окончания сезона 2017/18. В 2016 году он возглавлял сборную Англии, но со скандалом покинул команду.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил покинул свой пост. Он возглавлял команду с ноября 2013 года.

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