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Блаттер призвал начать расследование в отношении Инфантино

Спорт

По словам Блаттера, комитет по этике ФИФА должен что-нибудь предпринять

Блаттер призвал начать расследование в отношении Инфантино
Иллюстрация: Agenciabrasil.gov.br
Йозеф Блаттер

Цюрих, Швейцария, 23 ноября 2018, 09:43 — REGNUM  Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер призвал начать расследование в отношении действующего президента организации Джанни Инфантино. Об этом сообщает AFP.

По словам Блаттера, комитет по этике ФИФА должен что-нибудь предпринять и начать расследование в отношении Инфантино.

«Где прозрачность, о которой говорил Инфантино во время избирательной кампании?» — сказал Блаттер.

Отмечается, что ранее стало известно о неформальных встречах Инфантино с генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером. В частности, о том, что прокурор получил несколько подарков от Инфантино, который хотел получить информацию о ходе расследования дела о коррупции в ФИФА.

Утверждается, что встречи Инфантино и Лаубера состоялись весной 2016 года, спустя несколько месяцев после избрания Инфантино на пост президента ФИФА.

Напомним, Йозеф Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год и покинул свой пост в результате коррупционного скандала.

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