Инфантино: несколько матчей ЧМ-2022 могут пройти за пределами Катара

Цюрих, Швейцария, , 09:01 — REGNUM Несколько матчей чемпионата мира по футболу 2022 года могут пройти за пределами Катара. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, сообщает The Guardian.

По словам Инфантино, в Катаре есть восемь стадионов, на которых ведётся подготовка к проведению чемпионата мира с 32 командами.

Однако если ФИФА увеличит количество участников мундиаля с 32 до 48, то матчи могут пройти в соседних с Катаром странах.

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