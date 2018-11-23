Оттава, , 08:28 — REGNUM Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, кого считает «королём номер один» фигурного катания.

Фигуристка приняла участие в программе на канале Olympic Channel, где ей нужно было одним словом описать своих коллег.

Медведева назвала королём японского фигуриста Юдзуру Ханю. При этом, когда её спросили о Евгении Плющенко, она сказала «король номер один».

https://twitter.com/olympicchannel/status/1065588045754363904

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгения Медведева выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции.

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