Пятница, 23 Ноября 2018 года
09:37:18 МСК

«Ливерпуль» подписал новый контракт с нападающим Садио Мане

Спорт

Контракт будет рассчитан на длительный срок

Ливерпуль, Великобритания, 23 ноября 2018, 08:07 — REGNUM  «Ливерпуль» подписал новый контракт с сенегальским нападающим Садио Мане. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт будет рассчитан на длительный срок. По данным ряда изданий, зарплата футболиста выросла более чем в полтора раза — с £90 тыс. в неделю до £150 тыс.

Напомним, Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году после перехода из «Саутгемптона». Вместе с командой он дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне 2017/18.

Читайте также: Мане признан лучшим игроком августа в АПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить