«Ливерпуль» подписал новый контракт с нападающим Садио Мане

Ливерпуль, Великобритания, , 08:07 — REGNUM «Ливерпуль» подписал новый контракт с сенегальским нападающим Садио Мане. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт будет рассчитан на длительный срок. По данным ряда изданий, зарплата футболиста выросла более чем в полтора раза — с £90 тыс. в неделю до £150 тыс.

Напомним, Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году после перехода из «Саутгемптона». Вместе с командой он дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне 2017/18.

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