«Ак Барс» выиграл у «Металлурга» в матче КХЛ

Магнитогорск, Челябинская область, , 07:57 — REGNUM Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Ак Барса» благодаря точным броскам Артёма Михеева и Иржи Секач. После этого «Металлург» смог восстановить равновесие, отличились Сергей Мозякин и Николай Кулёмин.

В третьем периоде победную шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 45 очков в 31 матче. «Металлург» идёт на седьмом месте, в активе команды 41 очко в 32 играх.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1).

Читайте также: «Ак Барс» на своём льду обыграл «Слован»