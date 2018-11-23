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«Ак Барс» выиграл у «Металлурга» в матче КХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

Магнитогорск, Челябинская область, 23 ноября 2018, 07:57 — REGNUM  Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Ак Барса» благодаря точным броскам Артёма Михеева и Иржи Секач. После этого «Металлург» смог восстановить равновесие, отличились Сергей Мозякин и Николай Кулёмин.

В третьем периоде победную шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 45 очков в 31 матче. «Металлург» идёт на седьмом месте, в активе команды 41 очко в 32 играх.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1).

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