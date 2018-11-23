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Полузащитник «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

Спорт

Глушаков может перейти в «Крылья Советов» на правах аренды

Москва, 23 ноября 2018, 07:38 — REGNUM  Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков может продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, Глушаков может перейти в «Крылья Советов» на правах аренды.

Отмечается, что 31-летний полузащитник подвергся критике со стороны болельщиков «Спартака», которые не хотят его видеть в команде, а также не впечатлил руководство клуба своей игрой после возвращения из дубля.

В текущем сезоне Глушаков сыграл за «Спартак» 11 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт действителен ещё в течение полутора сезонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, болельщики «Спартака» на встрече с руководством клуба потребовали продать Глушакова.

Читайте ранее в этом сюжете: Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова

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