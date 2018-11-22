«Спартак» намерен расстаться с нападающим Луисом Адриано

Москва, , 14:43 — REGNUM Московский «Спартак» намерен расстаться с бразильским нападающим Луисом Адриано. Об это 22 ноября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что «Спартак» планирует расстаться с 31-летним футболистом в зимнее трансферное окно. При этом действующий контракт Адриано рассчитан до 2020 года.

Напомним, Адриано выступает за «Спартак» с января 2017 года. В текущем сезоне он сыграл 11 матчей в чемпионате России, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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