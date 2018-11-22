Головин после травмы приступил к тренировкам в общей группе «Монако»

Монако, , 14:31 — REGNUM Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин приступил к тренировкам в общей группе после травмы. Об этом 22 ноября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Головин готовится к ближайшему матчу чемпионата Франции, в котором «Монако» сыграет с «Каном». Игра состоится 24 ноября.

Напомним, Головин получил травму в выездном матче с «Реймсом» в чемпионате Франции (0:1). В текущем сезоне Лиги 1 хавбек сыграл в составе клуба семь матчей и отдал одну результативную передачу.

Добавим, что «Монако» Франции предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету команды семь очков после 13 туров.

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