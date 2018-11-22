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«Реал» отказался от идеи приобретения Неймара

Спорт

Причиной стало недовольство фанатов «королевского клуба»

«Реал» отказался от идеи приобретения Неймара
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Неймар

Мадрид, 22 ноября 2018, 13:57 — REGNUM  Мадридский «Реал» отказался от идеи приобретения бразильского нападающего ПСД Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, президент «Реала» Флорентино Перес отказался от идеи приобретения Неймара из-за фанатов «королевского клуба», которые дали понять, что хотят видеть его в команде.

Напомним, в летнее трансферное окно Перес определил Неймара как главную трансферную цель «Реала». Но в ПСЖ категорически отказались продавать бразильца. В итоге переход так и не состоялся.

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