«Реал» отказался от идеи приобретения Неймара

Мадрид, , 13:57 — REGNUM Мадридский «Реал» отказался от идеи приобретения бразильского нападающего ПСД Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, президент «Реала» Флорентино Перес отказался от идеи приобретения Неймара из-за фанатов «королевского клуба», которые дали понять, что хотят видеть его в команде.

Напомним, в летнее трансферное окно Перес определил Неймара как главную трансферную цель «Реала». Но в ПСЖ категорически отказались продавать бразильца. В итоге переход так и не состоялся.

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