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Российский пилот Сергей Сироткин объявил об уходе из «Формулы-1»

Спорт

Сироткин дебютировал в «королевских гонках» в январе 2018 года

Москва, 22 ноября 2018, 13:30 — REGNUM  Об уходе из «Формулы-1» заявил российский пилот Сергей Сироткин, выступавший за команду «Уильямс». Об этом написал 22 ноября на странице в Instagram.

«Дорогие друзья, к большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в «Формуле-1», — написал Сироткин.

Он отметил, что в сложившихся обстоятельствах считает своё выступление достойным, несмотря на то, что не всегда все получалось.

https://www.instagram.com/p/BqehpjmlGhW/

Напомним, 23-летний российский пилот дебютировал в «Формуле-1» в январе 2018 года в составе команды «Уильямс». За 20 этапов он смог набрать одно очко.

В «Уильямсе» Сироткина заменил Роберт Кубица, который вернётся в «Формулу-1» после тяжелой травмы руки.

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