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Теперь официально: Роберт Кубица возвращается в «Формулу-1»

Спорт

В 2011 году карьера подающего надежды польского пилота прервалась из-за тяжелейшей травмы руки

Теперь официально: Роберт Кубица возвращается в «Формулу-1»
Nat Lockwood
Роберт Кубица

Абу-Даби, 22 ноября 2018, 12:41 — REGNUM  Теперь официально: польский гонщик Роберт Кубица станет боевым пилотом команды «Формулы-1» Williams в 2019 году, передает немецкий канал N-TV.

В паддоке Гран-При Абу-Даби 22 ноября британская команда Williams раскрыла последнюю интригу сезона, назвав имя своего второго пилота. Коллектив подписал контракт с 33-летним Робертом Кубицей.

«Возвращение в Формулу-1 было долгим и сложным путем. Я хочу поблагодарить всех тех, кто поддержал меня на этом сложном этапе моей жизни», — сказал Кубица.

Напомним, десять лет назад молодой польский гонщик был восходящей звездой «Формулы-1». Однако авария на раллийной машине в феврале 2011 года едва не закончилась ампутацией правой руки. Врачи спасли конечность, но из-за потери мобильности руки поляк был вынужден отказаться от участия в королевском классе автоспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Роберт Кубица вернется в «Формулу-1» в 2019 году — СМИ

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