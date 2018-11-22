Госдума в I чтении приняла пакет законопроектов о ЧЕ по футболу — 2020

Москва, , 12:12 — REGNUM Пакет законопроектов о проведении в РФ матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября. Нормы будут аналогичными законам о проведении ЧМ-2018.

Инициативы направлены на создание правовых основ для комплексной реализации гарантий правительства РФ, данных Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA), и обеспечение проведения в Российской Федерации матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

«Наша страна — одна из 17 стран-участниц чемпионата, который будет проходить в Санкт-Петербурге. У нас есть опыт, хороший, колоссальнейший опыт проведения чемпионата мира по футболу-2018, и, конечно же, есть и законодательный опыт», — отметил член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Пирог («Единая Россия»).

Планируется ввести государственное регулирование в ценообразовании гостиничного бизнеса. Речь пойдет также о налоговых льготах для иностранцев, физических лиц и организаций, которые будут принимать участие в организации этого спортивного мероприятия. Они будут установлены временно, до конца 2020 года. Сохранится «паспорт болельщика», так называется fan id, также предполагается сохранить бесплатный проезд для фанатов.

В профильном министерстве ожидают, что ЧЕ станет праздником и принесет доходы.

«Доходы от этого мероприятия будут не ниже, чем доходы Санкт-Петербурге от ЧМ-2018», — заявила в ходе дискуссии замглавы Минспорта Наталья Паршикова.

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XVI чемпионат Европы (Евро-2020) по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран —членов УЕФА. Санкт-Петербург будет в единственном числе представлять Россию и примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).

Матчи Евро-2020 будут проходить на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, который в 2018 году принимал игры мирового первенства по футболу.