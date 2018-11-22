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Артём Дзюба признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций

Спорт

За Дзюбу проголосовали 739 тыс. болельщиков

Артём Дзюба признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Артём Дзюба

Москва, 22 ноября 2018, 10:47 — REGNUM  Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба признан лучшим игроком команды в Лиге наций. Об этом сообщается на странице национальной команды в Instagram.

Решающее голосование проходило во время матча Лиги наций, в котором сборная России уступила команде Швеции со счётом 0:2. За Дзюбу проголосовали 739 тыс. болельщиков.

https://www.instagram.com/p/BqcUQ1IFswg/

В качестве приза нападающий российской команды получил кубок с пожеланиями от болельщиков.

Отметим, что Дзюба сыграл в четырех матчах Лиги наций, в которых забил один гол.

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