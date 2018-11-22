Четверг, 22 Ноября 2018 года
10:17:12 МСК

Российский голкипер «Рейнджерс» Георгиев сыграл первый «сухой» матч в НХЛ

Спорт

«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» со счётом 5:0

Нью-Йорк, США, 22 ноября 2018, 10:05 — REGNUM  «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Рейнджерс» отличились Филип Хитил, Коди Маклауд, Нил Пионк, Кевин Хейз и Крис Крайдер. Нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей.

Добавим, что российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отстоял в этом матче на ноль, отразив все 29 бросков по своим воротам. Для него это первый «сухой» матч в НХЛ.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 26 очков в 22 матчах. «Айлендерс» идут на 18-м месте, в активе команды 22 очка в 20 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).

Читайте также: Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Торонто»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить