Российский голкипер «Рейнджерс» Георгиев сыграл первый «сухой» матч в НХЛ

Нью-Йорк, США, , 10:05 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Рейнджерс» отличились Филип Хитил, Коди Маклауд, Нил Пионк, Кевин Хейз и Крис Крайдер. Нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей.

Добавим, что российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отстоял в этом матче на ноль, отразив все 29 бросков по своим воротам. Для него это первый «сухой» матч в НХЛ.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 26 очков в 22 матчах. «Айлендерс» идут на 18-м месте, в активе команды 22 очка в 20 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).

Читайте также: Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Торонто»