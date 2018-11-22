Леброн Джеймс сделал дабл-дабл в матче против своей бывшей команды

Кливленд, США, , 09:30 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 109:105.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, сделавший дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал форвард Джеди Осман, набравший 21 очко. Дабл-дабл на счету центрового Тристана Томпсона — 14 очков и 15 подборов.

Отметим, что Леброн Джеймс сыграл свой первый матч против бывшей команды. Летом он перешёл из «Кливленда» в «Лос-Анджелес Лейкерс»

На сегодняшний день «Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице НБА. «Кливленд» идёт на 30-м месте.

«Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 105:109 (28:24, 24:25, 29:32, 24:28).

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