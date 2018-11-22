Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Орлеан»

Филадельфия, США, , 09:22 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:120.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, сделавший дабл-дабл из 31 очка и 19 подборов.

В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показали защитники Джру Холидей и Итуан Мур, набравшие по 30 очков.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Нью-Орлеан» идёт на 13-м месте.

«Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — 121:120 (38:23, 29:34, 29:30, 25:33).

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