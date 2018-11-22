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УНИКС одержал победу над «Торино» в матче Еврокубка

Спорт

Встреча завершилась со счётом 82:72

Турин, Италия, 22 ноября 2018, 08:31 — REGNUM  Казанский УНИКС одержал победу над итальянским «Торино» в матче восьмого тура баскетбольного Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 82:72.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Джамар Смит, набравший 23 очка.

В составе «Торино» наибольшую результативность показал защитник Карлос Дельфино, который набрал 19 очков.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в группе D. «Торино» идёт на шестом месте.

«Торино» (Италия) — УНИКС (Россия) — 72:82 (20:14, 17:16, 8:27, 27:25).

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