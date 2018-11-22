Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Торонто»

Роли, США, , 07:54 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Каролины» отличились Тревор ван Римсдик, Джастин Уильямс, Майкл Ферланд, Себастьян Ахо, а также российский форвард Андрей Свечников, который забросил шайбу в конце матча в пустые ворота.

Хоккеисты «Торонто» ответили заброшенными шайбами Джона Тавареса и Каспери Капанена.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 16-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 23 очка в 21 матче. «Торонто» идёт на третьем месте, в активе команды 30 очков в 22 играх.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1).

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