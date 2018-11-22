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«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» и сохранил лидерство в НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Нэшвилл, США, 22 ноября 2018, 07:41 — REGNUM  «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Фредерик Годро, Филип Форсберг, Остин Уотсон и Райан Эллис. Хоккеисты «Сент-Луиса» ответили только голом Роберта Томаса.

Отметим, что «Нэшвилл» смог сохранить лидерство в регулярном чемпионате НХЛ и опережает «Тампу Бэй» на два очка.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 33 очка в 22 матчах. «Сент-Луис» идёт на 30-м месте, в активе команды 17 очков в 20 играх.

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

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