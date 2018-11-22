Кучеров набрал три очка в матче «Тампы» с «Флоридой»

Тампа, США, , 07:21 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе «Тампы» точными бросками отметились Мэтью Жозеф, Никита Кучеров, Янни Гурд, Адам Эрни, Стивен Стэмкос, Райан Макдона и Дэн Джирарди. Российский форвард Никита Кучеров отметился также двумя результативными передачами.

В составе «Флориды» шайбы забросили Трой Брауэр, Александр Барков и Майк Хоффман.

На сегодняшний день «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 31 очко в 22 матчах. «Флорида» идёт на 28-м месте, в активе команды 19 очков в 19 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 7:3 (2:1, 2:1, 3:1).

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