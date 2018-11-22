Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Чикаго»

Вашингтон, , 07:00 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились Том Уилсон, Андре Бураковски, Михал Кемпны и Деванте Смит-Пелли. Результативной передачей отметился капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

В составе «Чикаго» шайбы забросили Брэндон Саад и Эрик Густафссон. Результативную передачу отдал нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 25 очков в 21 матче. «Чикаго» идёт на 22-м месте, в активе команды 21 очко в 22 играх.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

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