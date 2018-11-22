Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Даллас»

Питтсбург, США, , 06:47 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Питтсбурга» отличились Джейк Гюнцель, Евгений Малкин, Сидни Кросби, Патрик Хёрнквист и Таннер Пирсон. «Даллас» смог ответить лишь точным броском Роопе Хинца.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 25-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 20 очков в 20 матчах. «Даллас» идёт на 15-м месте, в активе команды 24 очка в 22 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Даллас Старз» (Даллас) — 5:1 (3:0, 2:0, 0:1).

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