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Производитель энергетиков стал спонсором бойца Хабиба Нурмагомедова

Спорт

Сумма сделки превышает $1 млн

Махачкала, 21 ноября 2018, 17:10 — REGNUM  Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заключил спонсорский контракт с американской компанией Gorilla Energy. Сумма сделки превысила один миллион долларов, что стало беспрецедентным случаем в истории российских смешанных единоборств. Об этом сегодня, 21 ноября, у себя на странице в социальной сети сообщил тележурналист Азамат Бостанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания специализируется на производстве энергетических напитков, среди ее партнёров значится, например, команда королевских гонок «Формула-1» Mercedes.

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Напомним, в сентябре 2015 года боец из Дагестана подписал индивидуальный спонсорский контракт с крупной международной компанией Reebok, которая производит спортивную одежду, обувь и аксессуары. Однако сумма сделки сторонами не разглашалась.

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Смешанные единоборства
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