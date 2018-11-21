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Мартин О'Нил покинул пост главного тренера сборной Ирландии

Спорт

Вместе с О'Нилом из команды ушёл его помощник Рой Кин

Дублин, 21 ноября 2018, 14:53 — REGNUM  Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ирландии (FAI).

Вместе с О'Нилом из команды ушёл его помощник Рой Кин.

Напомним, Мартин О'Нил возглавлял сборную Ирландии с ноября 2013 года. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года, где уступила будущему финалисту — сборной Франции.

В розыгрыше Лиги наций 2018 года сборная Ирландии набрала два очка и заняла последнее место в группе, в которой также выступали сборные Дании и Уэльса.

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