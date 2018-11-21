Вратарь «Порту» Касильяс может продолжить карьеру в MLS

Порту, Португалия, , 14:36 — REGNUM Голкипер «Порту» Икер Касильяс может продолжить карьеру в американской лиге MLS. Об этом сообщает Diario.

Отмечается, что Касильяс может покинуть «Порту» из-за разногласий с главой клуба Сержиу Консейсау. При этом в испанском вратаре заинтересован американский клуб «Чикаго Файр».

Напомним, Касильяс выступает в составе «Порту» с 2015 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат и суперкубок Португалии.

До этого, с 1999 по 2015 год, Касильяс играл за мадридский «Реал», с которым пять раз становился чемпионом Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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