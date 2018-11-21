Среда, 21 Ноября 2018 года
15:21:20 МСК

Вратарь «Порту» Касильяс может продолжить карьеру в MLS

Спорт

В испанском вратаре заинтересован клуб «Чикаго Файр»

Вратарь «Порту» Касильяс может продолжить карьеру в MLS
Иллюстрация: Soccer.ru
Икер Касильяс

Порту, Португалия, 21 ноября 2018, 14:36 — REGNUM  Голкипер «Порту» Икер Касильяс может продолжить карьеру в американской лиге MLS. Об этом сообщает Diario.

Отмечается, что Касильяс может покинуть «Порту» из-за разногласий с главой клуба Сержиу Консейсау. При этом в испанском вратаре заинтересован американский клуб «Чикаго Файр».

Напомним, Касильяс выступает в составе «Порту» с 2015 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат и суперкубок Португалии.

До этого, с 1999 по 2015 год, Касильяс играл за мадридский «Реал», с которым пять раз становился чемпионом Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Читайте также: Вратарь «Порту» Касильяс заявил, что не собирается завершать карьеру

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить