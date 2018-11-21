Усэйн Болт может стать игроком клуба Диего Марадоны

Мехико, , 14:26 — REGNUM Знаменитый ямайский легкоатлет, начавший футбольную карьеру, Усэйн Болт может стать игроком мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, мексиканский клуб готов подписать контракт со спортсменом. Отметим, что главным тренером «Дорадос де Синалоа» является знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона.

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Напомним, футбольную карьеру Болт начал в австралийском клубе «Сентрал Кост Маринерс», за который сыграл несколько товарищеских матчей. В октябре он отметился дублем в товарищеском матче с «Макартур Саут Вест Юнайтед».

В начале ноября клуб и спортсмен не смогли достичь договорённости по условиям контракта, из-за чего Болт покинул клуб.

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