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Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы

Спорт

Для восстановления ему потребовались специальные мягкие бутсы

Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Москва, 21 ноября 2018, 14:00 — REGNUM  Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о процессе восстановления после тяжёлой травмы. Интервью с голкипером опубликовано на канале «Спартака» в YouTube.

«У меня не просто травма ахилла, мне еще делали чистку пятки от наростов. Это сложнее, и нужно время, чтобы она зажила», — рассказал Селихов.

По его словам, для восстановления после травмы ему потребовались специальные мягкие бутсы.

Напомним, Селихов получил травму в мае этого года. У него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. В ноябре он приступил к тренировкам в общей группе с ограничениями.

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