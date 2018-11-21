Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы

Москва, , 14:00 — REGNUM Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о процессе восстановления после тяжёлой травмы. Интервью с голкипером опубликовано на канале «Спартака» в YouTube.

«У меня не просто травма ахилла, мне еще делали чистку пятки от наростов. Это сложнее, и нужно время, чтобы она зажила», — рассказал Селихов.

По его словам, для восстановления после травмы ему потребовались специальные мягкие бутсы.

Напомним, Селихов получил травму в мае этого года. У него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. В ноябре он приступил к тренировкам в общей группе с ограничениями.

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