Ибрагимович оценил гол Линделёфа в ворота сборной России

Стокгольм, , 13:43 — REGNUM Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович оценил гол защитника сборной Швеции Виктора Линделёфа в ворота команды России. Об этом он написал на странице в Twitter.

«Я же говорил, что это легко!» — написал Ибрагимович.

Напомним, сборная России проиграла Швеции в заключительном матче Лиги наций со счётом 0:2. Первый гол в ворота российской команды забил Виктор Линделёф на 41-й минуте матча.

Благодаря этой сборная Швеции финишировав на первом месте в группе и вышла в лигу A.

Читайте также: Россия потерпела неудачу в матче со Щвецией