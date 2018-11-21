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Ибрагимович оценил гол Линделёфа в ворота сборной России

Спорт

«Я же говорил, что это легко!» — написал Ибрагимович

Стокгольм, 21 ноября 2018, 13:43 — REGNUM  Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович оценил гол защитника сборной Швеции Виктора Линделёфа в ворота команды России. Об этом он написал на странице в Twitter.

«Я же говорил, что это легко!» — написал Ибрагимович.

Напомним, сборная России проиграла Швеции в заключительном матче Лиги наций со счётом 0:2. Первый гол в ворота российской команды забил Виктор Линделёф на 41-й минуте матча.

Благодаря этой сборная Швеции финишировав на первом месте в группе и вышла в лигу A.

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