«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Бертраном

Новосибирск, , 13:13 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» расторг контракт с нападающим Шарлем Бертраном. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. При этом в последних матчах французский хоккеист перестал попадать в состав команды.

В текущем сезоне Бертран принял участие в 23 матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голкипер «Сибири» Дэниел Тэйлор стал автором лучшего сейва недели в КХЛ.

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