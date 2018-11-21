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«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Бертраном

Спорт

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон

Новосибирск, 21 ноября 2018, 13:13 — REGNUM  Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» расторг контракт с нападающим Шарлем Бертраном. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. При этом в последних матчах французский хоккеист перестал попадать в состав команды.

В текущем сезоне Бертран принял участие в 23 матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голкипер «Сибири» Дэниел Тэйлор стал автором лучшего сейва недели в КХЛ.

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