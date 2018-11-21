Среда, 21 Ноября 2018 года
13:45:02 МСК

«Атлетик» продлил контракт с полузащитником Икером Муньяином

Спорт

Соглашение продлено до 2024 года

Бильбао, Испания, 21 ноября 2018, 13:03 — REGNUM  Футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао продлил контракт с полузащитником Икером Муньяином. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 25-летним хавбеком продлено до лета 2024 года. Также отмечается, что из контракта исключен пункт о досрочном расторжении за определенную сумму отступных.

Напомним, Муньяин является воспитанником «Атлетика» и выступает за эту команду с 2009 года. В текущем сезоне он сыграл в 11 матчах чемпионата Испании и забил четыре гола.

Читайте также: Кепа Аррисабалага уходит из испанского «Атлетика» в «Челси»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить