«Атлетик» продлил контракт с полузащитником Икером Муньяином

Бильбао, Испания, , 13:03 — REGNUM Футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао продлил контракт с полузащитником Икером Муньяином. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 25-летним хавбеком продлено до лета 2024 года. Также отмечается, что из контракта исключен пункт о досрочном расторжении за определенную сумму отступных.

Напомним, Муньяин является воспитанником «Атлетика» и выступает за эту команду с 2009 года. В текущем сезоне он сыграл в 11 матчах чемпионата Испании и забил четыре гола.

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