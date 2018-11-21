Ливерпуль, Великобритания, , 12:45 — REGNUM «Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов в течение трёх лет. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации издания, после трансфера бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону», мерсисайдцы заключили с каталонским клубом соглашение о запрете на приобретение игроков. Причём эта договорённость оформлена документально.

Напомним, Коутиньо хотел перейти в «Барселону» ещё в 2017 году, но тогда «Ливерпуль» запретил переход. Но в январе 2018 года трансфер состоялся, а английский клуб заработал на этом €160 млн.

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